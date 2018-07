Colômbia dá show também na Indy e faz pódio completo No dia em que conseguiu a classificação inédita para as quartas de final da Copa do Mundo, ao derrotar o Uruguai no Maracanã, a Colômbia pôde comemorar outro grande feito esportivo neste sábado. Na primeira prova da rodada dupla da etapa da Fórmula Indy em Houston (EUA), o pódio foi todo de pilotos colombianos: Carlos Huertas ficou com a vitória, seguido por Juan Pablo Montoya e Carlos Muñoz.