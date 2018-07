Colômbia fatura cinco medalhas em dia sem Brasil no levantamento de peso

Na categoria masculina até 56kg, a Colômbia garantiu dobradinha. Ouro para Habib de Las Salas, com 269kg na soma do arranco e do arremesso, e prata para Carlos Andres Gonzalez (265kg). O bronze foi para Luis Garcia Brito (256kg), da República Dominicana.

Domínio absoluto também na categoria até 62kg, em que a Colômbia ganhou ouro com Oscar Mosquera (310kg) e prata com Francisco Valencia (305kg). Longe deles, o venezuelano Jesus Sanchez beliscou o bronze apesar de só levantar 283kg. A competição, afinal, teve apenas cinco atletas.

O único ouro que não foi para a Colômbia neste sábado foi na categoria feminina até 48kg. Com recorde dos Jogos Pan-Americanos, a dominicana Cândida Hernandez levantou 181kg e superou, por um quilo, a colombiana Ana Iris Segura. O pódio ainda teve outra dominicana, Beatriz Piron, com 175kg.

Nesta categoria, o Brasil tem a vice-campeã mundial sub-17, Aline Facciola. Em abril, ela levantou 157kg para garantir o ouro em Lima (Peru). A garota, de apenas 15 anos, entretanto, acabou cortada do Pan, por alegada lesão. Sua substituta, Letícia Laurindo, compete na categoria até 53kg, no domingo, junto com Rosane Santos.

O Brasil, que tem oito atletas no Pan (contra 13 da Colômbia, do Canadá e da Venezuela), tem Fernando Reis como favorito ao bicampeonato no peso pesado (+105kg). Em Guadalajara, a República Dominicana, que ganhou três medalhas só neste sábado, havia faturado apenas uma.