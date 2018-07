Colômbia faz 2 a 0 na Bolívia e passa em 1º

Em tarde inspirada de Falcao Garcia, que marcou dois gols, a Colômbia garantiu a classificação para as quartas de final da Copa América ao vencer a Bolívia por 2 a 0, ontem, em Santa Fé.

Com o resultado, o time comandado por Hernán Darío Gomez chegou a sete pontos e avançou como primeiro colocado do Grupo A, que trazia a Argentina, dona da casa, como grande força.

Com o resultado, os colombianos voltam a jogar no sábado, quando enfrentam o melhor terceiro colocado, em Córdoba, cidade onde o Brasil ficou no empate por 2 a 2 com o Paraguai.

Com apenas dois pontos, a seleção anfitriã depende de uma vitória sobre a Costa Rica, hoje, também em Córdoba. Mas, dependendo dos resultados de outros grupos, sobretudo o B, no qual está o Brasil, até mesmo com uma derrota os argentinos podem avançar.

Em campo, a Colômbia resolveu o jogo no primeiro tempo. Logo aos 14 minutos, o atacante e principal jogador da equipe, Falcao Garcia recebeu a bola na esquerda, avançou e chutou cruzado para abrir o placar.

A necessidade de buscar o empate fez a Bolívia se abrir, o que facilitou a vida dos colombianos. Em contra-ataque, Armero sofreu pênalti e Garcia ampliou. No segundo tempo, só não houve goleada porque a Colômbia cansou de perder chances.