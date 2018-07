Colombiana vence dois jogos no mesmo dia e vai à final em Nuremberg A colombiana Mariana Duque-Mariño superou uma maratona nesta sexta-feira para alcançar a final do Torneio de Nuremberg. A tenista número 98 do ranking precisou ficar em quadra durante quatro horas para vencer duas partidas e seguir na briga pelo título no saibro da competição alemã.