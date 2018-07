Colombiano Nairo Quintana é campeão pela primeira vez da Volta da Espanha

O colombiano Nairo Quintana celebrou neste domingo o seu primeiro título da Volta da Espanha, na 71.ª edição da tradicional competição. O triunfo aconteceu antes mesmo da 21.ª e última etapa, com 104,8 km entre Las Rozas e Madri. Quintana fechou A sua participação com o tempo total de 83h31min28s.

Da mesma maneira que na Volta da França e no Giro d´Itália, a última etapa na Espanha não vale colocação e tempo na classificação geral, que havia sido definida no último sábado. A disputa deste domingo valeu apenas para a vitória da etapa.

Como o dia foi de celebração, Quintana aproveitou para usar uma bicicleta vermelha, a mesma cor da camiseta de líder da competição, e até bebeu champanhe com os companheiros de equipe antes da linha de chegada. Este é o segundo título do colombiano em uma grande Volta, pois ele se sagrou campeão do Giro d´Itália em 2014.

A classificação geral teve no segundo lugar, a 1min23s de Quintana, o britânico Chris Froome, tricampeão da Volta da França (2013, 2015 e 2016) e medalhista de bronze na prova contrarrelógio do ciclismo de estrada nos Jogos do Rio-2016. O colombiano Esteban Chaves completou o pódio 4min08s atrás do compatriota.

Tricampeão da Volta da Espanha (2008, 2012 e 2014) e duas vezes vencedor do Giro d´Itália (2008 e 2015) e da Volta da França (2007 e 2009), o espanhol Alberto Contador ficou na quarta posição. Em seguida, o norte-americano Andrew Talansky apareceu na quinta colocação.

A 21.ª etapa foi vencida pelo dinamarquês Magnus Cort Nielsen, em um final bastante disputado com o italiano Daniele Bennati e o belga Gianni Meersman, que ficaram com a segunda e terceira posições, respectivamente.