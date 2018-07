Colombiano vence etapa mais curta e mais exaustiva da Volta da França

A 17ª etapa da Volta da França teve o percurso mais curto da atual edição, com 65 quilômetros, porém foi uma das mais exaustivos por conta de três extenuantes subidas. No fim das contas, quem teve mais forças nas pernas foi o colombiano Nairo Quintana, que cruzou a linha de chegada em primeiro lugar.

"Queria ganhar para minha gente na Colômbia. Todo o apoio que tenho recebido de todos, assim como da minha família e amigos. Estivemos um pouco deprimidos nos últimos dias, precisávamos da vitória. Hoje é um dia maravilhoso", afirmou Quintana.

A prova aconteceu entre as cidades de Bagneres-de Luchon e Saint-Lary-Soulan Col du Portet. O colombiano venceu com o tempo de 2h21min28, com uma média de velocidade de 27,6 km/h, quase a metade do vencedor da etapa anterior, que também aconteceu em terreno sinuoso e foi vencida pela francês Julian Alaphilippe com média de velocidade de 45km/h.

O irlandês Daniel Martin terminou em segundo lugar, 28 segundos atrás do colombiano e o britânico Geraint Thomas completou o pódio. Com a terceira colocação, Thomas se isolou ainda mais na liderança no somatório geral dos tempos. Agora ele tem 1min59 de vantagem sobre o holandês Tom Dumoulin, que terminou a etapa em quinto, atrás do esloveno Primoz Roglic.

Foi a primeira vitória de Quintana na atual temporada, a segunda em uma etapa da Volta da França. O outro triunfo aconteceu em 2013. Para garantir a liderança, ele conseguiu uma arrancada na última subida e deixou Dan Martin para trás. Thomas tentou diminuir a vantagem no final, mas ficou a 47 segundos de distância do colombiano.

"Foi um dia difícil. Mas aconteceu como tínhamos planejado. Sabíamos que era uma etapa para escaladores puros e mostramos nossa força. Hoje fomos atrevidos. Fizemos uma etapa mais forte e ao final consegui a arrancada para conquistar a vitória", afirmou o colombiano.

Com o resultado, Quintana agora ocupa a quinta colocação na classificação que dá ao líder a camiseta amarela, a 2min47 de Thomas. O terceiro colocado é o britânico Chris Froome, a 2min31 do líder e a quarta colocação está com Roglic, com 2min47 de desvantagem em relação ao primeiro colocado.

A 18ª etapa da Volta da França acontecerá nesta quinta-feira e deve ser um pouco mais tranquila. O percurso de 171 quilômetros entre as cidades de Trir-Sur-Baise e Pau é, basicamente, plano.