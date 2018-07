Colorados assistem à definição de seu primeiro adversário O Inter conhece hoje o seu primeiro adversário no Mundial de Clubes. Mazembe (Congo) e Pachuca (México) se enfrentam às 14 horas (de Brasília, com SporTV), no Estádio Mohammed bin Zayed. A equipe mexicana é considerada favorita pelos olheiros colorados que acompanharam os dois possíveis rivais antes da competição. Os jogadores do time gaúcho poderão assistir à partida. A comissão técnica antecipou treinamento que estava marcado para duas horas antes do jogo. Dará mais tempo para os atletas se deslocarem ao estádio depois que a Fifa liberou 40 ingressos para a delegação.