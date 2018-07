Colorados têm difícil missão de erguer a cabeça na despedida

Os treinamentos da equipe gaúcha em Abu Dabi têm sido em clima de desolação. E será difícil para Celso Roth levantar o moral do time. Ainda mais quando alguns estão com seus dias contados no Beira-Rio, inclusive o próprio técnico.

A situação piora quando os torcedores colorados que restaram em Abu Dabi prometem fazer protestos contra a equipe durante o jogo no Zayed Sports City. Virar as costas para o campo e empunhar faixas com dizeres pouco agradáveis estão entre as cenas do roteiro da despedida melancólica do Inter dos Emirados Árabes. "Devemos levantar a cabeça porque a vida continua", pede o meia Giuliano.

Desculpas. Lúcio, zagueiro da Inter de Milão que já atuou entre os colorados, pediu desculpas à direção do clube gaúcho por ter dito que o Inter comemorou vitória antes da hora no Mundial.