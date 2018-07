Com 1,50 m de altura, corredor sonha com pelotão de elite na São Silvestre

SÃO PAULO - Nesta terça-feira, quando for dada a largada para 89ª edição da São Silvestre, um rápido corredor vai tentar ganhar espaço pelas beiradas, correndo colado às grades, para tentar se desvencilhar do imenso ''bloco do povão". Sem marca ainda para correr no pelotão de elite, Matheus de Freitas Silva tenta justamente cravar um tempo de menos de 60 minutos nos 15 km da SS que lhe permita largar, no final de 2014, longe do Tiririca Cover, do Elvis luso ou da Noivinha.

Não se trata de luxo - com apenas 1,50m de altura, Matheus, correndo sem espaço, deixa exposto seu rosto bem à altura dos cotovelos dos corredores que vão à frente - ele já levou uma cotovelada que o deixou por 15 minutos fora de combate, com o nariz sangrando.

Matheus não é tecnicamente um anão - anões têm no máximo 1,45m, e anãs, 1,40m, mas ele padece de nanismo: seus membros são curtos. Mesmo assim, com uma frequência intensa de passadas, ele registra tempos invejáveis - correu a Maratona de São Paulo este ano em 3h19min, e seu recorde pessoal na São Silvestre é 1h04min.

Ele atribui os grandes resultados à seriedade e disciplina que demonstra nos treinamentos, coordenados pelo treinador Adriano Pacheco, que o orienta gratuitamente. "Há seis anos, quando o Adriano começou a me treinar, é que nasceu o famoso Ligeirinho", diz o corredor, referindo-se a si mesmo na terceira pessoa.

Ligeirinho treina quase que diariamente na avenida Nagib Farah Maluf, perto da divisa de Itaquera com Guaianases, em frente à Estação José Bonifácio da Linha 11 Coral, o Expresso Leste.

A frequência incomum de suas passadas preocupava alguns médicos, temerosos de que ele estivesse forçando demais o coração. A clínica Intercardio passou a monitorá-lo, também gratuitamente, e descobriu que a saúde de Matheus está perfeita.

Com esse respaldo, de que pode forçar os treinos, Matheus sonha bem alto. "Um dia quero representar o Brasil num Pan ou numa Olimpíada. Já vi o Franck Caldeira e o Marílson vencendo São Silvestre e correndo nessas competições. Eu também quero".

Mesmo muito distante desses objetivos, Matheus já tem uma história de vida eloquente o bastante para lhe dar ingresso no circuito de palestrantes em empresas, o que representa um reforço em suas finanças, juntando-se ao seu salário de técnico administrativo.

Depois da São Silvestre, Matheus quer correr a Maratona de Porto Alegre, em abril, na casa das 3h05min, para poder participar da Maratona de Nova York, seu grande objetivo, sem pagar inscrição. "Preciso sonhar alto. Meu adversário sou eu mesmo".