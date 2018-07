Com 17 lutas, evento-teste de boxe para Rio-2016 tem dia com balanço positivo Com a presença de 69 atletas de 18 países, começou nesta sexta-feira no Riocentro, na zona oeste do Rio, o Torneio Internacional de Boxe - evento-teste para os Jogos Olímpicos de 2016 que vai colocar à prova as condições da área de disputa e atendimento aos atletas.