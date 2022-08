Com 2,37 metros, Ninão tem estreia definida no vôlei sentado do Paulistano

Considerado o homem mais alto do Brasil, Joelison Fernandes da Silva, o Ninão, que mede 2,36 m, vai fazer a sua estreia no mundo do esporte. Depois de treinar por cerca de um mês, ele estará em quadra neste sábado às 9h, para dois jogos do Campeonato Paulista de vôlei sentado de 2022 defendendo o Paulistano.

As partidas serão realizadas no Ginásio Antonio Prado Júnior. O primeiro duelo é contra o São José e o segundo, vai ser diante do Barueri. Considerado uma joia a ser lapidada para competições futuras do esporte paralímpico, Ninão falou da expectativa de seu "batismo" em quadra.

Leia Também Gigante de 2,37 metros é tratado como joia para fazer história na seleção de vôlei paralímpica

"A expectativa está grande, estou muito ansioso, doido para que seja sábado logo para fazer o primeiro jogo pelo Paulistano", afirmou Ninão.

Treinador do time e das seleções masculina e feminina, Fernando Guimarães deu o tom do que se deve esperar do paratleta. "A gente tem de ir com muita calma, muita paciência, mas ele tem sim superado as expectativas. O Ninão vai entrar nas duas partidas, para ele se sentir parte da equipe, para ele se sentir abraçado e para a gente ir preparando para que, num futuro próximo, ele seja de titular na equipe do Paulistano e na seleção também."

A expectativa sobre Ninão é proporcional a sua estatura acima do normal, já que a sua altura pode trazer uma vantagem competitiva nas partidas. Ele tem 1,28 m, sentado. A rede de vôlei paralímpico tem 1,15 m, e o alcance dele (braço estendido) é 1,98 m.

"Nós estamos dando os exercícios e ele está cumprindo. Estamos fazendo estas atividades cada vez mais complexas e ele está nos surpreendendo. Faz tudo com muita facilidade, dentro do que pode apresentar e do tempo que tem de vôlei", afirmou o técnico.

Dedicado, ele vem se empenhando neste período de adaptação aos treinamentos. "Graças a Deus estou sem sentir nenhuma dor. Tive de fazer algumas adaptações, estou treinando na garagem de casa, com a ajuda dos meus sobrinhos. Só fisicamente quando eu faço alguns exercícios que o pessoal passou é que sinto alguma dor, mas isso é normal", disse Ninão.

Animado pela proximidade da estreia, ele espera corresponder ao carinho dos torcedores. "A mensagem que eu tenho para este jogo, toda a torcida e pessoal do Paulistano, é que o Gigante brasileiro vai dar o melhor e se Deus quiser, no sábado, estarei estreando e vai ser com vitória", encerrou.