Com 2 de Gareth Bale, País de Gales goleia na estreia das Eliminatórias da Copa

Eliminados por Portugal na semifinal da Eurocopa realizada na França neste ano, os galeses já fecharam o primeiro tempo do jogo vencendo por 2 a 0, com gols de Sam Vokes, aos 38, e Joe Allen, aos 44 minutos.

Na etapa final, a goleada começou a ser desenhada por Gareth Bale já aos 6 minutos e foi concretizada nos acréscimos do tempo normal, com o jogador do Real Madrid convertendo uma cobrança de pênalti aos 50 minutos.

Ao balançar as redes por duas vezes, Bale fez história para ao se tornar o segundo maior artilheiro da história da seleção galesa, com 24 gols, apenas quatro atrás do ex-atacante do Liverpool Ian Rush, maior goleador do time nacional em todos os tempos.

País de Gales disputou apenas uma edição da Copa do Mundo, em 1958, quando foi eliminado pelo Brasil nas quartas de final, na Suécia. E agora se vê com boa chance de voltar ao Mundial, pois caiu em um grupo sem nenhuma grande força do futebol europeu nestas Eliminatórias.

Em outro jogo desta chave disputado nesta segunda-feira, a Áustria venceu a Geórgia por 2 a 1, fora de casa, e também somou três pontos nesta primeira rodada. Já a Sérvia empatou por 2 a 2 com Irlanda, em Belgrado, em um resultado que deixou as duas seleções empatadas na terceira posição da chave, com um ponto.

Jeff Hendrick abriu o placar para os irlandeses já aos 3 minutos do primeiro tempo, mas os sérvios viraram o jogo em um intervalo de apenas sete minutos na etapa final com gols de Filip Kostic e Dusan Tadic. Porém, aos 35 desta etapa final, Daryl Murphy marcou o gol que assegurou a igualdade aos visitantes.

Líderes deste Grupo D, com a seleção de Bale à frente por ter melhor saldo de gols, Áustria e País de Gales irão se enfrentar na segunda rodada das Eliminatórias, no dia 6 de outubro, em solo austríaco. No mesmo dia, essa chave terá os duelos Irlanda x Geórgia e Moldávia x Sérvia.