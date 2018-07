Com 2 de ouro, Rebeca Andrade leva três medalhas no Brasileiro de Ginástica

Destaque do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, Rebeca Andrade conquistou neste domingo três medalhas no Campeonato Brasileiro de ginástica artística, em São Paulo. A ginasta já havia sido campeã brasileira no individual geral na última sexta-feira e vencido a disputa por equipes com o Flamengo no sábado, e neste domingo faturou dois ouros, na trave e nas barras assimétricas. Ela também garantiu a prata no solo, atrás apenas da jovem Thaís Fidelis, atleta da Cegin.

"Estou muito feliz, pois fazia tempo que eu não participava do Brasileiro e consegui chegar até o fim. Me esforcei demais e conquistei medalhas nos três aparelhos que competi. Estou satisfeita. Sempre espero apenas fazer o meu melhor, mas que bom que vieram todas esses pódios", comemorou Rebeca.

Outro destaque na competição foi Caio Souza, que acabou fora da equipe olímpica. O atleta do São Bernardo subiu ao lugar mais alto do pódio no solo e nas barras paralelas e ainda ficou com o segundo lugar nas argolas e na barra fixa.

"Estou muito feliz e realizado por hoje (domingo) e por toda a competição que fiz. Fiquei de fora dos Jogos Olímpicos, mas continuei treinando forte e me dedicando. Esse é o meu terceiro Brasileiro e foi o que mais me destaquei. No individual geral fui muito bem e conquistei o ouro. Por equipe fui ainda melhor e ajudei o São Bernardo a ficar em segundo lugar. Hoje, na final por aparelhos, foi inexplicável a conquista desses dois ouros. Estou muito contente", frisou.