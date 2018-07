Com 2ª marca do ano, Fabiana Murer leva o ouro em Nova York

Fabiana Murer voltou a brilhar neste sábado. A brasileira conquistou a medalha de ouro no salto com vara na etapa de Nova York da Liga Diamante, circuito de maior prestígio do atletismo mundial na atualidade.

Murer venceu a prova ao saltar 4,80 metros, a segunda melhor marca do mundo nesta temporada. Está atrás apenas da norte-americana Jennifer Suhr, que anotou 4,81 metros no dia 24 de maio.

Neste sábado, a brasileira anotou 4,80m, mas foi alcançada pela grega Nikoleta Kiriakopoulou, sua rival na briga pela liderança da competição geral. A atleta da Grécia, porém, obteve a marca apenas no segundo salto. Murer, então, levou o ouro porque registrou a maior altura logo na primeira tentativa.

Depois de garantir o ouro, a brasileira tentou alcançar 4,86 metros, o que seria sua melhor marca da carreira. Mas ela falhou nas três tentativas - a altura de 4,85m segue sendo seu melhor resultado. O bronze neste sábado ficou com Jennifer Suhr, atual campeã olímpica, com 4,54 metros.

O ouro conquistado neste sábado confirma a boa fase da saltadora do Brasil. Na semana passada, ela também subira no lugar mais alto do pódio, ao vencer a etapa de Birmingham da mesma Diamond League. Ela marcara então 4,72 metros, abaixo do que registrou em Nova York.