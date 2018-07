Com 32 pontos de Curry, Warriors vence a 5ª seguida na pré-temporada da NBA

O Warriors controlou o amistoso e foi ao intervalo vencendo por 52 a 43. Stephen Curry brilhou ao anotar 32 pontos, tendo acertado seis arremessos de três em 12 tentativas. Já Kevin Durant marcou 27, enquanto Klay Thompson registrou 19. Brandon Ingram liderou o Lakers ao fazer 21 pontos.

O brasileiro Marcelinho Huertas atuou 11 minutos pelo Lakers, com cinco assistências, três rebotes e dois pontos, enquanto Anderson Varejão não foi aproveitado pelo Warriors.

Também na noite de quarta-feira, o Utah Jazz perdeu em casa para o Portland Trail Blazers por 88 a 84. O time visitante foi liderado no triunfo por Damian Lillard, que fez 27 pontos. Já George Hill foi o destaque do Jazz com 16 pontos. O brasileiro Raulzinho ficou em quadra por 13 minutos, não pontuou e deu apenas uma assistência.

O Toronto Raptors superou o Detroit Pistons por 103 a 92, fora de casa, com ótima atuação da sua dupla de astros. Kyle Lowry anotou 27 pontos, um a mais do que DeMar DeRozan. Lucas Bebê acumulou oito pontos, cinco rebotes e duas assistências nos 18 minutos em que atuou pelo time canadense, que não utilizou Bruno Caboclo, o outro brasileiro do seu elenco.

Mesmo sem Carmelo Anthony, poupado pela comissão técnica, o New York Knicks venceu fácil o Boston Celtics por 121 a 96, fora de casa. O letão Kristaps Porzingis marcou 20 pontos pelo time de Nova York.

Após três derrotas seguidas, o Milwaukee Bucks superou o Indiana Pacers por 111 a 103. O Minnesota Timberwolves superou o Memphis Grizzlies por 101 a 94 com 31 pontos de Karl-Anthony Town. Já no duelo texano, o Houston Rockets contou com 23 pontos de James Harden para bater o Dallas Mavericks por 106 a 91.