Com 4 gols de Messi, Barça arrasa Valencia

Lionel Messi teve ontem mais um dia rotineiro. Novamente brilhou, encantou quem estava no Camp Nou ou assistiu à goleada do Barcelona por 5 a 1 sobre o Valencia pela televisão. Ele deu um show, fez quatro gols - Xavi marcou o outro, o quinto - e mostrou mais uma vez por que é o melhor jogador do mundo.

O placar só não foi maior porque o brasileiro Diego Alves, goleiro do time visitante, impediu com várias grandes defesas. Mas não conseguiu resistir ao talento do argentino, que além dos gols brindou os torcedores com jogadas de rara beleza, dribles impossíveis e toques desconcertantes em passes para seus companheiros de equipe.

O gol de Piatti, logo aos 8 minutos, depois de falha do miolo de zaga do Barcelona e da indecisão na saída do gol de Valdés, até deu a impressão de que a noite do Barcelona poderia ser complicada. Isso até Messi começar a desequilibrar.

Com a facilidade dos virtuoses, ele rapidamente colocou o Barcelona na frente do placar. O gol de empate, aos 21 minutos, veio após cruzamento da esquerda e de um vacilo, fatal, de um zagueiro d0 time valenciano. Livre, na frente de Diego Alves, o argentino não perdoou.

Aos 27, Messi marcou novamente. Abidal cruzou da esquerda, Messi se antecipou à zaga e chutou rasteiro. Diego Alves ainda tentou a defesa, mas como o chute foi praticamente à queima-roupa, acabou soltando a bola. Messi, então, com um toquinho sutil, mandou para as redes.

O Barcelona, naquela altura, mandava no jogo, com iniciativas ofensivas pelos dois lados do campo, trocas de bolas entre Messi, Xavi e Iniesta. Chegava toda hora à frente do gol do Valencia e Diego Alves fazia o que podia para evitar que sua equipe tomasse mais gols.

Na segunda etapa, por alguns momentos deu a impressão de que o Barça se acomodaria. Mas, aí, Messi marcou mais duas vezes - o quarto gol foi uma linda bola por cobertura - e decidiu o jogo. Xavi ainda marcou o quinto gol.

Messi agora tem 27 gols no campeonato, um a menos que Cristiano Ronaldo. E o Barça segue 10 pontos atrás do Real Madrid - 51 contra 61 pontos.