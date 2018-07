Com 4 revezamentos, atletismo tem 27 atletas inscritos no Bolsa Pódio

Com 15 atletas selecionados por terem feito final no Mundial de Revezamentos de Nassau (Bahamas) no ano passado, serão 27 os esportistas do atletismo que receberão a Bolsa Pódio em 2015. A lista, anunciada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), é formada especialmente por atletas de revezamentos 4x100m e 4x400m e de provas de saltos com vara ou horizontais.

Em outubro de 2013, a primeira leva de atletas contemplados pelo Plano Brasil Medalhas, o Governo Federal, contava com 19 esportistas do atletismo. Só agora a CBAt anunciou uma nova renovação, com a inclusão dos quatro titulares do revezamento 4x400m feminino (Geisa Coutinho, Jailma Lima, Joelma Sousa e Liliane Fernandes) e de três do 4x100m masculino (Jefferson Lucindo, Jorge Henrique Vides e Aldemir Gomes) - Bruno Lins já era bolsista.

Ana Cláudia Lemos (100m) e Anderson Henriques (400m) conseguiram a bolsa em provas individuais e acabaram abrindo espaço para novos bolsistas nos respectivos revezamentos: Vanusa Dos Santos e Jonathan Henrique da Silva.

Entre os saltadores masculinos, seguem bolsistas Augusto Dutra, Fábio Gomes, Thiago Braz (vara) e Duda (em distância). A eles se soma o garoto Higor Silva Alves, de 20 anos, também do salto em distância. No feminino, renovaram a bolsa Fabiana Murer (salto com vara) e Jucilene Lima (lançamento do dardo). Fernanda Martins (lançamento do disco) é a novidade.

Por outro lado, quatro atletas perderam o direito ao benefício: Keila Costa (salto triplo), Mahau Suguimati (400m com barreiras), Ronald Julião (lançamento do disco) e Carlos Chinin (decatlo). Deles, apenas o decatleta não está entre os 14 beneficiados pelo Programa Caixa de Alto Nível, projeto da CBAt com recursos da Caixa (patrocinadora da entidade), que também garante bolsa aos atletas de resultados expressivos.

CONFIRA A LISTA DE CONTEMPLADOS PELO BOLSA PÓDIO:

MASCULINO

Anderson Henriques (Sogipa) - 400 m

Augusto Dutra (BM&FBovespa) - salto com vara

Fabio Gomes da Silva (BM&FBovespa) - salto com vara

Thiago Braz (Orcampi/Campinas) - salto com vara

Mauro Vinícius Duda da Silva (BM&FBovespa) - salto em distância

Higor Silva Alves (Barueri) - salto em distância

Jonathan Henrique Silva (Orcampi/Campinas) - salto triplo

Aldemir Gomes da Silva Junior (Brasil Vale Ouro-RJ) - 4x100 m

Bruno Lins (FCTE-SP) - 4x100 m

Jefferson Lucindo (Brasil Foods/ILF-RJ) - 4x100 m

Jorge Henrique da Costa Vides (Brasil Foods/ILF-RJ) - 4x100 m

Hugo de Sousa (BM&FBovespa) - 4x400 m

Pedro Burmann (Sogipa) - 4x400 m

Wagner Francisco Cardoso (BM&FBovespa) - 4x400 m

Jonathan Henrique Ferreira da Silva (BM&FBovespa) - 4x400 m

FEMININO

Ana Cláudia Lemos (BM&FBovespa) - 100m

Fabiana Murer (BM&FBovespa) - salto com vara

Fernanda Martins (BM&FBovespa) - lançamento do disco

Jucilene Sales de Lima (BM&FBovespa) - lançamento do dardo

Evelyn dos Santos (Pinheiros) - 4x100 m

Franciela Krasucki (Pinheiros) - 4x100 m

Rosângela Santos (Pinheiros) - 4x100 m

Vanusa Henrique Dos Santos (BM&FBovespa) - 4x100 m

Geisa Coutinho (Orcampi/Campinas) - 4x400 m

Jailma Lima (BM&FBovespa) - 4x400 m

Joelma Sousa (Pinheiros) - 4x400 m

Liliane Fernandes (Pinheiros) - 4x400 m

CONFIRA A LISTA DE CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA CAIXA ALTO NÍVEL

MASCULINO

Kleberson Davide (Pinheiros) - 800 m

Mahau Suguimati (Orcampi/Campinas) - 400 m com barreiras

Paulo Sergio de Oliveira (BM&FBovespa) - salto em distância

Tiago da Silva (Brasil FC-SP) - salto em distância

Kauam Kamal Bento (São Carlos-SP) - salto triplo

Darlan Romani (BM&FBovespa) - arremesso de peso

Ronald Julião (BM&FBovespa) - lançamento do disco

Wagner Domingos (BM&FBovespa) - lançamento do martelo

Franck Caldeira (BM&FBovespa) - maratona

Caio Bonfim (CASO-DF) - marcha 20 km

FEMININO

Jéssica dos Reis (ASA São Bernardo) - salto em distância

Keila Costa (BM&FBovespa) - salto em distância/salto triplo

Núbia Soares (BM&FBovespa) - salto triplo

Laila Ferrer Domingos (Pinheiros) - lançamento do dardo