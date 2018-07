'Com 65 mil lugares, Itaquerão está pronto para a abertura' A Fifa diz nunca ter visto o projeto ampliado do estádio de Itaquera. Mas garantiu ontem que essa será mesmo a escolha para a abertura da Copa de 2014. Em declarações ao "Estado", o secretário-geral da Fifa, Jérome Valcke, foi claro em anunciar que, quando a CBF e o Corinthians apresentarem um estádio com mais de 65 mil lugares, ele será aprovado como o palco da abertura da Copa. "Quantos lugares tem? Se tiver mais de 65 mil, está pronto para ser a abertura da Copa", disse Valcke, com discurso bem diferente do adotado na época em que o estádio em questão era o Morumbi.