Com 7 ouros paralímpicos, lenda do tênis Esther Vergeer se aposenta

Um dos maiores nomes da história do esporte paralímpico mundial decidiu deixar as quadras. Nesta terça-feira, a tenista de cadeira de rodas Esther Vergeer anunciou a sua aposentadoria, pondo fim a uma das mais longas série de vitórias do esporte e a uma carreira recheada de títulos de torneio de Grand Slam e dos Jogos Paralímpicos.

Vergeer escreveu nesta terça-feira em seu perfil no Twitter que este era um dia especial em que ela "oficialmente parou com o tênis". A holandesa, de 31 anos, fez uma pausa no ano passado para avaliar o seu futuro após ganhar o seu quarto título consecutivo paralímpico em simples com uma vitória sobre a compatriota Aniek van Koot (6/0 e 6/3). Assim, ela alcançou uma invencibilidade de 470 partidas em mais de nove anos.

A holandesa se tornou a número 1 no ranking de cadeira de rodas em 1999, e nunca deixou o topo da lista. A última vez que ela perdeu uma partida foi para a australiana Daniele di Toro em Sydney em 30 de janeiro de 2003.

Além disso, ela soma 26 títulos de simples de torneios do Grand Slam em simples e 27 em duplas. Nos Jogos Paralímpicos, além do quatro ouro em simples, a holandesa faturou outros três em duplas.