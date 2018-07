Com 84% dos ingressos já quitados, Rio-2016 prorroga prazo para pagamentos O Comitê Rio-2016 resolveu prorrogar até as 23h59 da próxima segunda-feira, 29 de junho, o prazo final para pagamento dos ingressos para os Jogos Olímpicos do próximo ano. Pelo cronograma original, esse prazo deveria se encerrar na noite desta sexta-feira. Assim, os compradores ganham mais três dias.