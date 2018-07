Com 9 rodadas duplas, Stock terá 21 corridas em 2014 A Stock Car anunciou nesta sexta-feira o novo regulamento para a temporada 2014, e ele está cheio de mudanças em relação ao de 2013. No ano que vem, o calendário da categoria será composto por 21 provas divididas em 12 finais de semana. Isso porque 18 delas acontecerão no formato de "rodadas duplas", ou seja, com duas corridas ocorrendo no mesmo dia.