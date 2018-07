Com 9 vitórias, brasileiros iniciam bem disputas individuais do tênis de mesa O Brasil teve uma estreia perfeita nas disputas individuais do tênis de mesa dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Nesta quarta-feira, os brasileiros fizeram nove jogos pelas fases de grupos das competições masculina e feminina, vencendo todos. A tendência é o resultado se repetir na quinta e na sexta-feira. O mata-mata começa e termina no sábado. Os campeões carimbam passaporte para a Olimpíada