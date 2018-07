Com a cabeça no sonho maior

Atual campeão brasileiro, o Corinthians, maior ganhador do Campeonato Paulista, estará com as atenções divididas na competição deste ano, já que mais uma vez viverá o sonho de ganhar a primeira Libertadores de sua história.

Até a estreia no torneio sul-americano, marcada para 15 de fevereiro, porém, o técnico Tite vai aproveitar o Estadual para dar ritmo ao time, que fechou a temporada de 2011 com o título brasileiro.

A manutenção do grupo, aliás, é a aposta corintiana para fazer bonito. Sem reforços de peso, como Montillo, Tevez e Cristian, nomes que a diretoria investiu pesado para trazer, o técnico Tite teve de se contentar com jogadores que vieram apenas para compor o grupo, como os atacantes Elton e Gilsinho, o goleiro Cássio, o zagueiro Felipe e o meia Vítor Júnior.

No embalo da conquista nacional, Tite aposta no entrosamento do grupo e na experiência de jogadores como Alex, Liedson, Emerson, Danilo, Jorge Henrique e até Adriano, que voltou a faltar aos treinos e por pouco não acabou dispensado. Ele pediu desculpas, foi multado e continua no clube.

Nos dois jogos-treino antes do início da competição estadual, bom desempenho dos titulares contra o Flamengo, quando chegaram a abrir 2 a 0 no primeiro tempo (o jogo terminou 2 a 2 após a entrada das reservas) e uma atuação discreta contra a Lusa (o jogo acabou com derrota por 1 a 0).

Tite deve confirmar o esquema com quatro meias, com Alex e Danilo juntos, e dois atacantes, Emerson e Liedson, ficando William, Jorge Henrique, Elton e Vítor Júnior na reserva. Talvez, ao lado de Adriano.

CORINTHIANS. FOI CAMPEÃO PELA

ÚLTIMA VEZ EM 2009