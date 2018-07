Com a volta de Derley, Santa Cruz busca a reabilitação em casa contra o Botafogo O Santa Cruz terá uma novidade para a partida contra o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio do Arruda, no Recife, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda, o volante Derley volta ao time titular de acordo com o técnico Doriva após o treinamento desta terça.