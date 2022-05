Com amidalite, Rigoni vira dúvida no São Paulo para clássico com Corinthians

O técnico Rogério Ceni ganhou um problema de última hora no São Paulo. O atacante Rigoni apresentou uma amidalite neste sábado e virou dúvida para o clássico com o Corinthians, no domingo, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Brasileirão.

O jogador argentino chegou a ser liberado do treino deste sábado por conta dos sintomas apresentados. De acordo com o clube, ele será reavaliado ainda neste domingo, horas antes do jogo, para saber se teria condições de ao menos ser relacionado.

Rigoni vem ganhando oportunidades como titular de Ceni nas últimas semanas. Com frequência, entra no segundo tempo, quase como o 12º jogador do time. Mesmo se for liberado, ele deve começar o clássico no banco de reservas. Os atacantes titulares devem ser Calleri e Luciano.

O treinador não poderá contar com o meia Gabriel Sara e o volante Andrés Colorado, baixas certas para a rodada deste fim de semana. Sara em tratamento enquanto Colorado está em processo de recuperação no REFFIS - chegou a fazer trabalho físico no gramado no treino de sexta-feira.

Rogério Ceni deve escalar o São Paulo neste domingo com Jandrei, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Luciano e Calleri.