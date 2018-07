Com apoio da torcida, Grêmio treina e confirma força máxima para o Gre-Nal Como já se tornou comum no último treino antes de cada clássico diante do Internacional, a torcida do Grêmio compareceu em peso à atividade deste sábado pela manhã. Cerca de cinco mil pessoas estiveram nas arquibancadas da Arena, palco do Gre-Nal deste domingo às 18h30, para incentivar a equipe.