Com Artur suspenso, Geferson volta a ganhar chance no time do Inter O Internacional terá novidades na equipe titular para enfrentar o Atlético-MG, quinta-feira, às 19h30, no Beira-Rio. Na atividade da manhã desta terça-feira, o técnico Argel fez quatro modificações na comparação com o time que, no sábado, venceu a Chapecoense. Todas são motivadas por suspensões.