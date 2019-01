Com atleta de 14 anos, seleção feminina de polo aquático busca vaga no Mundial

Bia Mantellato é a caçula da seleção brasileira feminina de polo aquático, que define na sexta-feira sua sorte na Copa Uana. Se vencer Cuba, garantirá uma vaga no Mundial da modalidade. “Estou muito feliz de estar aqui representando meu País. Estar na seleção adulta com 14 anos já é um sonho, foi uma meta que alcancei”, diz a garota.

Ela começou no polo aquático aos oito anos por influência da família. O pai, Nilson Luiz Mantellato Dias, e a mãe, Ana Cristina Mantellato, foram jogadores da seleção e se conheceram no esporte. A irmã Gabriela disputou os Jogos Olímpicos no Rio, em 2016. “Quando comecei, minha irmã já era da seleção. Ela é meu maior exemplo, minha inspiração”, conta.

Atleta do Paineiras, Bia vem chamando a atenção desde cedo. Chegou precocemente à seleção e pode integrar a delegação para o Mundial caso o Brasil conquiste a vaga. Mas ela tem um outro grande objetivo na carreira. “Meu sonho é ir para os Jogos Olímpicos. Eu acredito. Vão abrir duas vagas para a Olimpíada e acho possível conseguirmos a classificação. Vou treinar muito para chegar lá.”

A Copa Uana reúne as principais seleções do continente, no feminino e masculino, para definir as vagas para o Mundial. O evento está sendo disputado no Sesi da Vila Leopoldina, em São Paulo, e termina sábado. A entrada é franca. “Muitos amigos e familiares vieram assistir. Eles dão apoio e me motivam a jogar”, explica.

Ela até já recebeu propostas para mudar de clube, até para o exterior, mas no momento prefere continuar no Paineiras. Sabe que sua trajetória está apenas no começo e espera poder dar muitas alegrias ao torcedor brasileiro. “O polo não é muito valorizado no Brasil, mas é um esporte coletivo que traz muitas amizades, pessoas novas e é muito legal jogar”, garante.