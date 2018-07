Com Beira-Rio fechado, Inter procura onde jogar O Estádio Beira-Rio, do Inter, foi interditado a pedido do Ministério Público. O juiz João Ricardo dos Santos Costa, da 16.ª Vara Cível de Porto Alegre, foi quem acolheu a solicitação do MP, que estava preocupado com a segurança do público que frequenta o local, atualmente dividido entre as arquibancadas ainda em uso e a área de reformas para a Copa do Mundo de 2014. Por causa do entulho existente, o magistrado considerou que, em caso de tumulto, haveria grande perigo para os torcedores. O Inter deverá jogar no estádio do Caxias ou na arena do Novo Hamburgo.