Com Beltrame e dois 'gringos', remo briga por vagas olímpicas no Chile

Pelo critérios adotados pela Federação Internacional de Remo (FISA, na sigla em inglês), cada país pode sair da competição, que se encerra na quinta-feira, com apenas um barco classificado no masculino e um no feminino. Assim, o Brasil já sabe que vai disputar apenas duas provas no Rio-2016. Resta definir quais.

Por convite, o Brasil tem direito a inscrever embarcações no Single Skiff tanto no masculino quanto no feminino. De qualquer forma, pode garantir a classificação remando, uma vez que a Regata Continental vai distribuir seis vagas por prova. Além disso, o torneio em Valparaíso tem disputa no Double Skiff Peso-Leve, classificando três duplas em cada naipe.

Fabiana inicialmente tinha a intenção de competir no Rio no Double Skiff Peso-Leve, mas ela alega que não encontrou parceiras para a empreitada. Por isso, ganhou peso para poder competir no Single Skiff, que exige que as atletas pesem pelo menos 63kg, quatro quilos a mais do que o limite máximo do Peso-Leve.

Vanessa Cozzi e Fernanda Ferreira, ambas de 30 anos, formam a dupla brasileira no Double Skiff Peso-Leve. Caso elas terminem entre as três primeiras em Valparaíso e Fabiana conquiste a vaga no Single Skiff, a comissão técnica vai ter que escolher qual embarcação levar ao Rio. Fabiana é favoritíssima, pela experiência, pela expressão e também pelo fator técnico.

No masculino, a situação é idêntica. Nascido e criado na Suíça, Steve Hiestand, filho de um suíço com uma baiana, só há cerca de dois anos trocou de nacionalidade esportiva para defender o Brasil. Ele compete no Single Skiff em Valparaíso. Já o Double Skiff Peso-Leve tem Willian Giaretton e o estreante Xavier Vela.

Espanhol, Vela tem no currículo medalhas na Copa do Mundo e no Campeonato Europeu, ambas em 2013, no Dois Sem Peso-Leve. Contratado pelo Vasco no ano passado, o remador de 26 anos aproveitou da dupla cidadania para mudar sua nacionalidade esportiva e decidir tentar a vaga na seleção brasileira.

Diferente do caso das mulheres, no masculino a disputa será parelha caso os dois barcos consigam a classificação olímpica. Durante as seletivas, Steve e Willian/Xavier tiveram desempenhos semelhantes na medição de índices técnicos. A Regata Continental tem eliminatórias e repescagem nesta terça, semifinais na quarta e finais na quinta.