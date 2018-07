Com boa estreia, Nadal cede só 7 games e derrota usbeque no US Open

Rafael Nadal fez boa estreia no US Open nesta segunda-feira, primeiro dia de disputas nas chaves principais do quarto e último Grand Slam da temporada. O espanhol, atual número cinco do mundo, cedeu apenas sete games e superou o usbeque Denis Istomin por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/2, em 2h05min.

Dono de dois títulos em Nova York, Nadal só encontrou dificuldades contra o rival, 107º do ranking da ATP, no segundo set. Foi quando abriu 4/1, mas caiu de rendimento e viu Istomin igualar em 4/4. A rápida reação do adversário fez o espanhol "acordar" para fechar o set e manter o alto nível para a terceira parcial.

Ainda no embalo do título olímpico conquistado no Rio-2016 nas duplas, Nadal mostrou consistência principalmente no saque, fundamental nas partidas de quadra dura do US Open. Ele converteu 82% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Também foi eficiente na rede, com 83% de acerto.

No fundo de quadra, Nadal também se saiu melhor que Istomin, mesmo com uma estratégia mais calculada, que lhe rendeu 21 bolas vencedoras, contra 19 do rival. Por consequência, falhou menos: foram 27 erros não forçados, contra 39 do tenista do Usbequistão.

Em Nova York, Nadal tenta exibir melhor performance do que no ano passado, quando decepcionou os fãs ao cair logo na terceira rodada, contra o italiano Fabio Fognini. Para tanto, terá pela frente agora outro tenista da Itália, Andreas Seppi. Ele avançou na estreia ao derrotar o francês Stephane Robert por 3 sets a 1.

Outro cabeça de chave em ação em Nova York, nesta segunda, o francês Gael Monfils deu poucas chances a Gilles Muller, de Luxemburgo, e venceu por 3 a 0, com parciais de 6/4, 6/2 e 7/6 (7/5). Durante o jogo, o tenista francês, conhecido pelas "acrobacias" em quadra, acertou o placar eletrônico, que ficou danificado.

Ainda nesta segunda, estrearam com vitória os espanhóis Albert Ramos e Nicolás Almagro, o belga Steve Darcis e o norte-americano Ernesto Escobedo.