Com Bolt, revezamento da Jamaica vence prova nos EUA Contando com Usain Bolt, a equipe da Jamaica venceu neste sábado a prova do revezamento 4x100 metros no Desafio de Atletismo, disputado na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos. A presença do maior velocista da história foi a garantia de vitória jamaicana, superando adversários norte-americanos, canadenses, trinitários e alemães.