Com brasileiro, Kansas City Royals vence e vai à final no beisebol

Com um brasileiro em seu elenco, o Kansas City Royals derrotou o Toronto Blue Jays por 4 a 3 na madrugada deste sábado e garantiu vaga na final da MLB (Major League Baseball, na sigla em inglês). O triunfo fez o Kansas fechar o duelo nos playoffs por 4 a 2, eliminando o rival. Na decisão, seu adversário será o New York Mets, que "varreu" o Chicago Cubs, famoso pela "profecia" do filme "De Volta para o Futuro 2" de que voltaria a ser campeão neste ano.

Será a primeira vez que um brasileiro disputará a final da liga de beisebol mais importante do mundo. "Do Brasil para o mundo! Eu e meu amor representando o nosso País!", comemorou Paulo Orlando ao lado da esposa nas redes sociais. "Obrigado, Senhor, por esses momentos! E obrigado a todos pela energia positiva!", festejou o brasileiro de 30 anos, que joga na posição de outfielder.

A partida encerrada nesta madrugada foi marcada pelo equilíbrio e pela chuva que chegou a interromper o duelo disputado no Kauffman Stadium. As equipes estavam empatadas em 3 a 3 quando o jogo foi paralisado. Na retomada, o Royals abriu vantagem e definiu o jogo, assegurando sua classificação para a World Series, como é chamada a final da MLB. O título começará a ser decidido na próxima terça-feira.