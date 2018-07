Com brasileiros, Chelsea vence na reestreia de Mourinho

BANGCOC - O português José Mourinho reestreou com vitória no Chelsea, nesta quarta-feira, em amistoso de pré-temporada realizado em Bangcoc. O treinador inicia a sua segunda passagem pelo clube inglês, que derrotou o Thailand All Stars por 1 a 0, no Rajamangala National Stadium.

No último sábado, o Manchester United, também em excursão pela Ásia, foi surpreendido ao perder da mesma equipe tailandesa por 1 a 0. Desta vez, porém, a equipe de Londres confirmou o seu favoritismo ao vencer com um gol de Romelu Lukaku, cobrando pênalti, aos 33 minutos do primeiro tempo.

Três brasileiros estiveram em campo pelo Chelsea. O lateral Wallace e o meia Lucas Piazon, que acaba de retornar de empréstimo ao Málaga, iniciaram o duelo como titulares, sendo que na etapa final Mourinho mudou toda formação inicial e colocou o meio-campista Ramires para atuar. O meia Oscar e o zagueiro David Luiz, que defenderam o Brasil na última edição da Copa das Confederações, não participaram do duelo.

Autor do único gol do jogo, o atacante belga Lukaku é outro que está retornando ao Chelsea, depois de ter atuado com destaque pelo West Bromwich na temporada passada do futebol europeu.

ARSENAL

Outro gigante inglês que excursiona pela Ásia, o Arsenal goleou a seleção do Vietnã por 7 a 1, nesta quarta-feira, em Hanói. O atacante francês Olivier Giroud marcou os três primeiros gols do jogo, aos 5, 44 e 45 minutos do primeiro tempo, sendo o segundo deles em belo chute de fora da área.

Na etapa final, na qual o técnico Arsène Wenger aproveitou para fazer uma série de modificações e testar vários jogadores, Alex Oxlade-Chamberlain, Akpom (duas vezes) e Miquel abriram 7 a 0 no placar, antes de o Vietnã descontar com um gol de Tran Manh Dung, comemorado pelo grande público que lotou o estádio local como se fosse o da vitória.