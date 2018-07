Com bronze, Brasil fatura sua 2ª medalha no Mundial de Menores de Atletismo Se entre os adultos o Brasil faturou apenas uma medalha nas últimas três edições de Mundiais de Atletismo, nas categorias de base as coisas estão melhorando. Nesta quinta-feira, no segundo dia do Mundial de Menores (sub-17) de Cali, na Colômbia o Brasil faturou sua segunda medalha, de bronze.