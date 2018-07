Com Caboclo e Lucas Bebê, Raptors bate atual campeão Cavaliers na pré-temporada Bruno Caboclo e Lucas Bebê aproveitaram mais chance no Toronto Raptors. Os dois marcaram pontos na importante vitória da equipe canadense sobre o atual campeão da NBA, o Cleveland Cavaliers, na casa do rival, na quinta-feira à noite, por 119 a 94. O destaque da partida, porém, ficou com a imagem de LeBron James comendo pipoca tranquilamente no banco de reservas. Ele foi poupado no jogo.