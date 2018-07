Chiefs avança e põe o Brasil pela 1ª vez nos playoffs da NFL

O Brasil estará representado pela primeira vez nos playoffs da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos, prevista para começar em 9 de janeiro de 2016. Na noite de domingo, o Kansas City Chiefs, time do brasileiro Cairo Santos, garantiu a sua passagem com a vitória por 17 a 13 sobre o Cleveland Browns, em casa, e o tropeço do Pittsburgh Steelers.

O Steelers foi batido pelo Baltimore Ravens por 20 a 17, resultado que assegurou a passagem do Chiefs para os playoffs, mesmo faltando uma rodada para o fim da temporada regular da NFL. O time do Kansas está ao menos garantido como wild card, mas ainda luta com o Denver Broncos para ser o campeão da Divisão Oeste da Conferência Americana.

A classificação vem após um péssimo início de temporada do Chiefs, com apenas um triunfo, logo na estreia, nos primeiros seis jogos. Depois disso, porém, o time de Cairo Santos venceu nove partidas consecutivas e avançou antecipadamente com uma campanha em que acumula dez triunfos e cinco derrotas.

No último domingo, Cairo Santos foi o responsável por cinco pontos do Chiefs diante do Browns, tendo um desempenho perfeito. O brasileiro acertou um field goal de 40 jardas e teve êxito em dois extra points.

Já garantido nos playoffs, o Chiefs encerrará a sua participação na temporada regular da NFL no próximo domingo, quando vai duelar com o Oakland Raiders, em casa, no Arrowhead Stadium.