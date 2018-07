Com choro, Kassab sanciona isenção

A Fiel fez uma festa para participar da assinatura da Lei de Incentivo Fiscal para a zona leste que poderá conceder até R$ 420 milhões para o Corinthians construir seu estádio. Em meio a torcedores, padres e líderes de associações locais, os políticos presentes pediram para a Fifa confirmar logo que a abertura da Copa de 2014 será em São Paulo e aproveitaram o palanque improvisado para discursar.

No momento da canetada do prefeito Gilberto Kassab, o presidente corintiano Andrés Sanchez chorou. "O lado humano é muito mais importante para a zona leste do que a construção do estádio do Corinthians", disse. "Tenho certeza de que o estádio de abertura da Copa do Mundo de 2014 será neste local. Daqui para frente teremos uma nova zona leste."

Como já era esperado, Kassab sancionou a lei, mas vetou o artigo que exigia a obrigatoriedade de São Paulo receber a abertura da Copa. "Seria impossível para o empreendedor e para o desenvolvimento da zona leste se tivéssemos mantido o artigo. A concessão do incentivo está vinculada ao encerramento da obra", explicou o prefeito.

O ministro dos Esportes Orlando Silva avisou que enviou um pedido para a Fifa, falando sobre uma possível antecipação da data marcada para outubro, quando será anunciado o local da abertura. "Já encaminhei informalmente a sugestão para decidir o quanto antes o estádio da abertura porque isso impacta no planejamento e organização do estádio. Assinei na terça recomendando que a decisão da Fifa seja antecipada. Quanto antes decidir onde será a abertura, melhor", afirmou.

Além de São Paulo, outras cidades disputam a possibilidade de receber o primeiro jogo do Mundial: Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Brasília. A aposta dos paulistas está na estrutura local. "São Paulo é a cidade com mais hotéis, estrutura, serviços e boas condições dos aeroportos", comentou o ministro.

Para Marco Polo del Nero, presidente da Federação Paulista de Futebol, a situação está sob controle. "O Ricardo Teixeira sempre disse que, se São Paulo tivesse o estádio, receberia a abertura da Copa", revelou. Desta forma, é questão de tempo para o anúncio oficial.

Além deles, estiveram presentes Gilmar Tadeu Ribeiro Alves, da secretaria especial de articulação para a Copa de 2014 em São Paulo, Ricardo Trade, do Comitê Organizador Local, executivos da Odebrecht, dezenas de vereadores e Geraldo Alckmin, governador do estado, entre outras personalidades. No discurso, a maioria falou sobre a importância deste ato da prefeitura e garantiu que São Paulo entra forte na briga para receber a abertura do Mundial.

"A cidade tem todas as condições para oferecer o melhor em termos de estrutura para a abertura da Copa no Brasil. Temos segurança, saúde, enfim, uma capital mundial", disse Alckmin, que chamou o ato de assinatura da lei, ontem, de "o primeiro gol da Copa de 2014, numa união dos governos federal, estadual e municipal, a sociedade civil e as torcidas".