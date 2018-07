Com cinco desfalques, Santos relaciona 22 jogadores para enfrentar São Paulo

Lucas Lima e Ricardo Oliveira já estavam com o time de Dunga desde o início da semana e tiveram o reforço de Gabriel neste sábado, pois o atacante estava no time olímpico e foi convocado para o lugar de Neymar, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo contra o Uruguai. Thiago Maia e Zeca integram a seleção sub-23.

A quatro jogos do final da primeira fase, o Santos lidera o Grupo A do Paulistão e está quase garantido nas quartas de final da competição, com 22 pontos, 12 à frente do Linense, terceiro colocado.

Já o São Paulo tem situação mais delicada no Grupo C, pois soma 17 pontos, empatado com o Audax e com três a mais que a Ferroviária. O time não vence um clássico desde junho do ano passado, quando superou justamente o Santos por 3 a 2, no Morumbi.

Confira os relacionados pelo Santos para o clássico na Vila Belmiro:

Goleiros: Vanderlei, Vladimir e John;

Laterais: Victor Ferraz e Caju;

Zagueiros: David Braz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe;

Volantes: Alison e Renato;

Meias: Elano, Ronaldo Mendes, Vitor Bueno, Rafael Longuine, Léo Cittadini e Serginho;

Atacantes: Paulinho, Joel, Patito Rodriguez, Neto Berola e Lucas Crispim.