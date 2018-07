Com contrato 'recorde', Mayweather volta a lutar em maio Depois de um ano de inatividade, período em que inclusive frequentou a prisão, Floyd Mayweather Jr anunciou nesta terça-feira que o seu próximo adversário será o também norte-americano Robert Guerrero, atual detentor do cinturão interino do Conselho Mundial de Boxe (CMB) na categoria médio-ligeiro. A luta será no dia 4 de maio, provavelmente no MGM Grand Garden, em Las Vegas, onde o astro tem residência.