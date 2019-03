Com Cuéllar e sem Borja, Queiroz faz primeira convocação da Colômbia

Anunciado há um mês como novo técnico da Colômbia, o português Carlos Queiroz realizou nesta segunda-feira sua primeira convocação na nova seleção. Ele chamou uma lista de 23 jogadores para amistosos contra Japão, dia 22 de março, em Yokohama, e Coreia do Sul, quatro dias mais tarde, em Seul.

Queiroz chamou apenas um jogador que atua no Brasil, o volante Cuéllar, que deve desfalcar o Flamengo na reta final da Taça Rio. Os atacantes Borja, do Palmeiras, e Chará, do Atlético-MG, que chegaram a ter oportunidades recentes na seleção, foram preteridos.

Entre os chamados, estão também alguns dos principais destaques do futebol colombiano, como o meia James Rodríguez, do Bayern de Munique, e o atacante Falcao García, do Monaco. Outro convocado bastante conhecido do torcedor brasileiro é o zagueiro Yerry Mina, ex-Palmeiras e hoje no Everton.

As partidas deste mês marcaram os primeiros testes de Queiroz, que estava no comando do Irã desde 2011 e chega para a vaga de José Pékerman. O argentino deixou o cargo depois de levar a Colômbia às oitavas de final da última Copa do Mundo, na qual caiu para a Inglaterra. De lá para cá, Arturo Reyes vinha comandando a seleção interinamente.

Confira a convocação da seleção colombiana:

Goleiros: David Ospina (Napoli), Camilo Vargas (Deportivo Cali) e Iván Arboleda (Banfield-ARG).

Defensores: Santiago Arias (Atlético de Madrid), Helibelton Zapata (Atlético Nacional), Dávinson Mina (Tottenham), Jeison Murillo (Barcelona), Yerry Mina (Everton), William Gutiérrez (León-MEX), Cristian Borja (Sporting-POR) e Déiver Mena (Atlético Nacional).

Meio-campistas: Wílmar Barrios (Zenit), Gustavo Cuéllar (Flamengo), Mateus Uribe (América-MEX), Jefferson Lerma (Bournemouth-ING), James Rodríguez (Bayern de Munique), Juan Quintero (River Plate), Sebastián Villa (Boca Juniors) e Luis Fernando Díaz (Junior Barranquilla).

Atacantes: Radamel Falcao García (Monaco), Duván Zapata (Atalanta-ITA), Luis Muriel (Fiorentina) e Alfredo Morelos (Glasgow Rangers-ESC).