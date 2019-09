Com Darlan e Paulo André, CBAt convoca seleção brasileira do Mundial de Atletismo

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) convocou os atletas para representar o País no Mundial de Atletismo, que será disputado entre os dias 27 deste mês e 6 de outubro, no estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar. Foram chamados 41 atletas - 24 homens e 17 mulheres - que atingiram os índices exigidos pela IAAF (Associação Internacional de Federações de Atletismo, na sigla em inglês) para as provas individuais e se qualificaram nos revezamentos 4x100 metros, feminino e masculino, e 4x400 metros misto.

A expectativa é muito boa para a principal competição do ano no calendário internacional. O Brasil tem uma delegação mesclada, com atletas jovens e experientes. Entre os destaques estão o velocista Paulo André Camilo de Oliveira, tricampeão do Troféu Brasil e integrante da equipe campeã mundial do revezamento 4x100 metros em Yokohama, no Japão, em maio, e o arremessador do peso Darlan Romani, medalha de prata na final da Diamond League, campeão pan-americano e vice-líder do ranking mundial, com a marca de 21,65 metros.

Bons resultados são esperados também dos marchadores Caio Bonfim, bronze no Mundial de Londres-2017, e Erica Sena, quarta colocado no último Mundial. Em Doha, os dois brasileiros disputarão a prova dos 20km da marcha atlética.

Mas o time brasileiro terá dois desfalques entre as mulheres. Candidata à medalha na prova do lançamento de disco, Andressa de Morais, do Pinheiros, recebeu uma suspensão provisória por doping depois de testar positivo para uma substância anabolizante (SARM) em teste realizado durante os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru.

Já Núbia Aparecida Soares, da Orcampi, que compete no salto triplo, pediu dispensa por estar em tratamento para se recuperar de uma lesão.

Confira a seleção brasileira no Mundial de Doha:

MASCULINO

Paulo André Camilo (Pinheiros) - 100 metros, 200 metros e 4x100 metros

Vitor Hugo dos Santos (Orcampi) - 100 metros e 4x100 metros

Rodrigo Nascimento (Orcampi) - 100 metros e 4x100 metros

Aldemir Gomes Junior (Pinheiros) - 200 metros e 4x100 metros

Gabriel Constantino (Pinheiros) - 200 metros e 110 metros c/barreiras

Eduardo de Deus (Orcampi) - 110 metros c/barreiras

Alison Brendom dos Santos (Pinheiros) - 400 metros c/barreiras

Marcio Teles (Orcampi) - 400 metros c/barreiras

Artur Terezan (FECAM) - 400 metros c/barreiras

Altobeli Santos da Silva (Pinheiros) - 3.000 metros c/obstáculos

Thiago Braz (Pinheiros) - salto com vara

Augusto Dutra (Pinheiros) - salto com vara

Alexsandro Melo (Orcampi) - salto em distância e salto triplo

Almir Cunha dos Santos (Sogipa) - salto triplo

Darlan Romani (Pinheiros) - arremesso de peso

Paulo Roberto Paula (São Paulo Kiatleta) - maratona

Wellington Bezerra (APA Petrolina)- maratona

Caio Bonfim (CASO) - 20km e 50km na marcha atlética

Moacir Zimmermann (Balneário Camboriú) - 20km na marcha atlética

Derick de Souza (Pinheiros) - 4x100 metros

Flavio Gustavo Barbosa (AABB-RN) - 4x100 metros

Alexander Russo (Orcampi) - 4x400 metros misto

Anderson Henriques (Sogipa) -4x400 metros misto

Lucas Carvalho (FECAM) - 4x400 metros misto

FEMININO

Vitória Rosa (Pinheiros) - 100 metros, 200 metros e 4x100 metros

Rosângela Santos (Pinheiros) - 100 metros e 4x100 metros

Lorraine Martins (CT-DEO) - 4x100 metros

Franciela Krasucki (Pinheiros) - 4x100 metros

Ana Carolina Azevedo (Orcampi) - 4x100 metros

Bruna Farias (Pinheiros) - 4x100 metros

Jéssica Moreira (Águias SP) - 400 metros c/barreiras

Eliane Martins (Pinheiros) - salto em distância

Geisa Arcanjo (Pinheiros) - arremesso de peso

Fernanda Borges (IEMA) - lançamento de disco

Erica Sena (Orcampi) - 20km na marcha atlética

Viviane Santana Lyra (FECAM) - 20km e 50km na marcha atlética

Elianay Barbosa (CASO) - 50km na marcha atlética

Valdilene dos Santos Silva (Pinheiros) - maratona

Andreia Aparecida Hessel (Pinheiros) - maratona

Tiffani Marinho (Orcampi) - 4x400 metros misto

Geisa Coutinho (Pinheiros) - 4x400 metros misto

Maria Victória de Sena (APA) - 4x400 metros misto