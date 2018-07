Com departamento médico cheio, Figueirense tenta superação diante do Cruzeiro O Figueirense visita o Cruzeiro neste sábado, às 21 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com um problema que geralmente começa a aparecer nas equipes na reta final da competição: o excesso de jogadores no departamento médico.