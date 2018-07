Com desconforto muscular, Rafael Carioca desfalca o Atlético-MG no domingo

Já o lateral-esquerdo Fábio Santos, que aguarda para estrear com a camisa alvinegra, treinou normalmente com a equipe e deve iniciar a partida no banco de reservas.

Na Cidade do Galo, o técnico Marcelo Oliveira comandou um trabalho tático, seguido de cobranças de falta e pênalti. Atlético e América se enfrentam às 11 horas de domingo, no Estádio Independência, em partida válida pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como o treinador já havia adiantado na sexta-feira, o Atlético-MG deve entrar em campo com a mesma equipe que venceu o Corinthians por 2 a 1 na última quarta-feira, a não ser pela saída de Rafael Carioca, que dará lugar a Júnior Urso no time titular.

Com isso, o Atlético-MG vai entrar em campo com: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Erazo e Douglas Santos; Júnior Urso, Leandro Donizete e Cazares; Clayton, Fred e Robinho.

Confira os relacionados pelo Atlético-MG para enfrentar o América-MG:

Goleiros: Victor, Giovanni e Uilson;

Laterais: Marcos Rocha, Douglas Santos, Patric, Carlos César e Fábio Santos;

Zagueiros: Leonardo Silva, Eazo, Gabriel e Edcarlos;

Volantes: Júnior Urso, Leandro Donizete, Lucas Cândido e Eduardo;

Meias: Cazares e Dátolo;

Atacantes: Robinho, Carlos, Fred, Hyuri e Clayton.