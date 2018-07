Com desfalques, Grêmio deve ter Lincoln como titular no domingo O técnico Roger Machado encaminhou nesta quinta-feira a escalação do Grêmio para encarar o Lajeadense no domingo, na Arena, pelo Campeonato Gaúcho. Com desfalques importantes entre os titulares, o treinador deve promover a entrada do jovem meia Lincoln, de 17 anos.