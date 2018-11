Com dobradinhas, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade conquistam ouro na Alemanha

As brasileiras brilharam neste domingo na etapa de Cottbus da Copa do Mundo de Aparelhos de ginástica. Nas duas finais femininas do último dia do evento na Alemanha, o País conseguiu dobradinhas, sendo que Flávia Saraiva levou o ouro no solo, seguida por Jade Barbosa, e Rebeca Andrade foi campeã na trave, com Flávia sendo a segunda colocada.

Ouro no salto e prata nas barras assimétricas no sábado, Rebeca voltou a se destacar neste domingo na Alemanha. A brasileira levou o ouro na trave com a nota 13,766, seguida por Flávia, que conseguiu 13,266. E elas foram acompanhadas no pódio pela ucraniana Diana Varinska, com 13,200, para levar o bronze.

Flávia sobrou na disputa do solo e levou o ouro ao conquistar a nota 14,100 dos árbitros. Jade, com 13,550, assegurou a segunda posição. E a polonesa Marta Pihan-Kuleska levou o bronze da etapa de Cottbus.

No naipe masculino, o Brasil foi representado por Arthur Nory. Mas ele ficou apenas na sétima posição, com a nota 13,033, distantes dos ginastas que foram ao pódio. O ouro foi para o holandês Epke Zonderland, com 14,866, seguido pelo croata Tin Srbic, com 14,733, e pelo japonês Hidetaki Miyachi com 14,533.

A Copa do Mundo de aparelhos é uma novidade no calendário da Federação Internacional de Ginástica, sendo que a etapa de Cottbus é a primeira das oito previstas para serem disputadas até 2020.