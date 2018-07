Kane brilha em vitória do Tottenham sobre o Aston Villa no Inglês

O Tottenham conquistou uma importante vitória neste domingo e continua firme na briga pelo título do Campeonato Inglês. Fora de casa, derrotou o Aston Villa por 2 a 0 e agora está a apenas dois pontos do Leicester, líder da competição e que jogará nesta segunda-feira contra o Newscastle, fora de casa.

Com o triunfo, os visitantes foram aos 58 pontos, na segunda colocação, contra 60 do primeiro colocado, a oito rodadas do término do Inglês. O Aston Villa é o lanterna, com 16, a nove de deixar a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Tottenham terá pela frente o Bournemouth, no domingo. Já o Aston Villa visitará o Swansea City, no sábado.

Antes, porém, na próxima quinta-feira, o Tottenham terá um duelo decisivo pela Liga Europa. Depois de perder o jogo de ida, fora de casa, por 3 a 0 para o Borussia Dortmund, o time inglês precisará reverter essa desvantagem para avançar às quartas de final da competição.

O destaque da partida deste domingo foi o atacante Harry Kane, que marcou os dois gols. Ambos com jogadas do jovem Dele Alli, de 19 anos. O primeiro saiu aos 45 minutos da etapa inicial. Após cruzamento, o artilheiro mandou para as redes.

Na volta do intervalo, logo aos três minutos, em lance parecido, Kane balançou as redes e marcou seu 19º gol na competição. Agora ele divide o topo artilharia com a revelação Jamie Vardy, do Leicester.