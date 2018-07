Com dor no ouvido, piloto colombiano fica fora das 500 Milhas de Indianápolis

Consultor da Indy, o médico não revelou qual problema aflige o ouvido do piloto de 23 anos. Informou apenas que o colombiano da equipe Dale Coyne precisa passar por novas avaliações clínicas antes de voltar a pilotar na categoria. Ele havia obtido o 18º lugar no grid de largada.

O francês Tristan Vautier será o substituto de Huertas na prova de domingo. O colombiano é o segundo piloto a ser substituído nesta semana. Antes dele, o veterano Ryan Briscoe foi anunciado para entrar no lugar de James Hinchcliffe, cortado na equipe Schmidt Peterson após sofrer grave acidente nos treinos.

Hinchcliffe precisou passar por cirurgia e ficou internado na UTI no início da semana após protagonizar o quarto grave acidente na Indy em menos de uma semana. Na semana passada, o brasileiro Hélio Castroneves e o norte-americano Josef Newgarden sofreram fortes batidas - seus carros chegaram a decolar. E embora tenham saído ilesos, os acidentes levantaram dúvidas sobre a segurança dos carros da Fórmula Indy nos circuitos ovais.

No último domingo, no início do treino classificatório, foi a vez do norte-americano Ed Carpenter se envolver um forte acidente. A batida levou a direção de prova a exigir que houvesse uma mudança na aerodinâmica do carro de todas as equipes, diminuindo a potência e a velocidade. Apesar dos acidentes, os três pilotos estão garantidos na prova do fim de semana.