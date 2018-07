Com dores, Fabregas e Soldado são dúvidas na Espanha

O departamento médico da seleção espanhola informou nesta segunda-feira, por meio de nota oficial, que o volante Fabregas e o atacante Soldado reclamaram de desconforto muscular após a vitória por 3 a 0 sobre a Nigéria, conquistada no último domingo, em Fortaleza. Desta forma, eles viraram motivo de preocupação para o técnico Vicente del Bosque para o duelo desta quinta, contra a Itália, às 16 horas, também na Arena Castelão, pela semifinal da Copa das Confederações.

Pelo comunicado publicado nesta segunda, o departamento médico da Espanha explicou que os dois jogadores foram submetidos a exames de ressonância magnética para constatar a real gravidade dos problemas musculares e deixou a impressão de que hoje eles são dúvidas na escalação da equipe que pegará os italianos.

"Com base no resultado dos exames, não se descarta a presença nas semifinais de nenhum dos dois jogadores, ainda que suas participações definitivas dependerão da evolução clínica destes desconfortos musculares", informou a nota.

Fabregas e Soldado foram titulares da Espanha na estreia diante do Uruguai, em Recife, e agora diante da Nigéria, sendo que o primeiro deles entrou na equipe espanhola formada toda por reservas do decorrer do massacre por 10 a 0 sobre o Taiti, no Maracanã. Já o atacante acabou nem sendo utilizado por Del Bosque neste duelo realizado na última quinta, no Rio.

Com três vitórias em três jogos até aqui nesta Copa das Confederações, a Espanha projeta um novo triunfo sobre a Itália, nesta quinta, para ir à decisão e pegar o ganhador da partida entre Brasil e Uruguai, que abrem as semifinais, nesta quarta, às 16 horas, no Mineirão.