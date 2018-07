Com dores, Kaká desfalca Real. Lesão não é grave Reprovado nos testes físicos momentos antes de entrar em campo pelo Real Madrid contra o Málaga, Kaká voltou a sentir dores no músculo adutor da coxa direita. Segundo jornalistas espanhóis, contudo, a "lesão do meia não é grave e sua recuperação vai demorar no máximo uma semana". Com isso, ele deverá se apresentar à seleção brasileira sem maiores problemas na sexta-feira, em Curitiba.